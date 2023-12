A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá atrações de peso do futebol? Thierry Henry, Zidanne, Pogba, Seedorf, Kaka e Neymar são apenas alguns dos apelidos dos jogadores da base dos clubes que vão participar do torneio de base mais famoso do Brasil. Como de costume, o perfil oficial da Copinha revelou a lista com os nomes mais inusitados. Confira: