Um goleiro recebeu a oferta para sofrer dois gols durante o primeiro tempo do jogo entre Nacional-SP e Avaí, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na terça-feira (9). Segundo informações do site ge.com, o atleta, que tem seu nome mantido em sigilo e que prefere não se manifestar, foi aliciado por meio de um aplicativo de mensagens com diversas sondagens de um suposto apostador e um jogador.