O Tribunal Regional de Berna-Mittelland, na Suíça, anulou a sentença que havia condenado o técnico e ex-jogador Alexi Stival, o Cuca, por ter feito sexo com uma menor de idade. O caso aconteceu enquanto Cuca era atleta do Grêmio, durante uma excursão do clube gaúcho ao país europeu em 1987.