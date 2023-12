Neymar deu início ao seu cruzeiro, batizado de "Ney em Alto Mar", nesta terça-feira (26). O passeio terá duração de três dias saindo de Santos, no litoral de São Paulo, com parada em Búzios, no Rio de Janeiro. O cruzeiro tem capacidade para quatro mil hóspedes e dezenas de atrações, como sala de jogos, teatro, boliche, cassino, piscinas e cinema.