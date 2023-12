A maior liga de basquete do mundo não para no dia de Natal. Nesta segunda-feira (25) ocorrem cinco partidas com grandes astros da NBA em quadra. LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Nikola Jokic e Joel Embiid estarão em ação em busca de vitórias para suas equipes.