Contratado a peso de ouro depois de ser eleito o melhor jogador do mundo em 2022, Karim Benzema tem dado dor de cabeça àqueles que esperavam o craque francês do Real Madrid. O astro de 36 anos deixa a desejar dentro de campo e frustra torcedores e dirigentes do Al-Ittihad, como ocorreu com a goleada sofrida para o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, na última terça-feira (26), por 5 a 2. Para se blindar das críticas, Benzema excluiu suas redes sociais.