O sorteio das oitavas da Champions League ocorrerá nesta segunda-feira (18), às 8h (horário de Brasília). O evento será na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça. Serão 16 times, divididos em dois chaveamentos: os oito primeiros colocados de cada grupo como cabeças de chave, e os oito segundos do outro lado. Os times com melhor campanha decidem a partida de volta do primeiro mata-mata da competição em casa.