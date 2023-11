O ex-jogador e atual diretor de planejamento do Fluminense, Fred Guedes, sofreu um assalto à mão armada, na madrugada desta quinta-feira (23), quando chegava em casa, em Ipanema, no Rio de Janeiro. O crime aconteceu no momento em que o ídolo tricolor retornava de uma confraternização pós-jogo no Maracanã, onde o Fluminense venceu o São Paulo, por 1 a 0, pelo Brasileirão. A ação dos criminosos durou 46 segundos e foi registrada por uma câmera de segurança.