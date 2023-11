O União Corinthians foi derrotado na noite desta segunda-feira (20) para o Bauru Basket por 95 a 67, em partida válida pela oitava rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogo ocorreu no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, com parciais de 19/20, 28/13, 28/11 e 20/23.