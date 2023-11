O Tottenham conheceu neste sábado a sua segunda derrota no Campeonato Inglês, de forma consecutiva, ao perder para o Wolverhampton por 2 a 1, no estádio Molineux, pela 12ª rodada. Os dois gols saíram nos acréscimos da segunda etapa. Matheus Cunha, com uma assistência, foi um dos destaques da partida com a ausência de Richarlison, que passou por uma cirurgia.