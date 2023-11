Acabou nesta segunda-feira (20), em Santiago, a melhor participação do tênis de mesa brasileiro em Jogos Parapan-Americanos. No total foram conquistadas 38 medalhas (13 ouros, 13 pratas e 12 bronzes), um recorde histórico. A marca anterior pertencia aos Jogos de Toronto, em 2015, com 30 conquistas. Dos 26 integrantes da delegação do Brasil, 24 voltam para casa com pelo menos uma medalha na bagagem.