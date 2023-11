Sem a presença das campeãs da temporada e medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, Ana Patrícia e Duda, que estão se preparando para a disputa da etapa do Circuito Mundial, Talita e Thâmela conquistaram neste domingo (19) a 9ª etapa do Circuito Brasileiro. A competição foi disputada exatamente na capital paraibana. Com parciais de 21/19 e 21/13, elas derrotaram Taiana e Hegê na decisão.