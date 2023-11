Jannik Sinner teve a chance de eliminar Novack Djokovic no ATP Finals, mas venceu Holger Rune, viu o sérvio avançar de fase e acabou castigado na grande decisão do ATP Finals ao perder para o número 1 do mundo por 2 sets a 0, com duplo 6/3, neste domingo, no Pala Alpitour, em Turim, na Itália, em 1h42min de partida.