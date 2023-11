A segunda metade da temporada 2023/2024 da NFL começa nesta quinta-feira (8), com a Semana 10. Já se sabe o que esperar de cada franquia e quais serão as brigas delas até o final da disputa. Pelo menos um quarto das equipes já está pensando no Draft 2024, enquanto o restante ainda sonha com vaga nos playoffs. Algumas dessas franquias vão se enfrentar em jogos que prometem disputa até o fim.