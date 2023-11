A Itália superou mais um pênalti perdido por Jorginho, nesta sexta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, e fez o que tinha de ser feito para chegar à rodada final das Eliminatórias da Eurocopa em situação mais confortável. Em duelo com a Macedônia do Norte, algoz que a eliminou na repescagem para a Copa do Mundo do Catar, a seleção italiana conquistou um triunfo por 5 a 2, após abrir 3 a 0 e, em um momento de oscilação, permitir que os adversários diminuíssem para 3 a 2. Os gols dos vencedores foram marcados por Chiesa, duas vezes, Darmian, Raspadori e El-Shaarawy, enquanto Atanasov fez os dois dos macedônios.