O ex-treinador de futebol Rubens Minelli, que morreu nesta quinta-feira (23), aos 94 anos, comandou o Inter entre 1975 e 1976 e o Grêmio no anos de 1985, 1988 e 1989. O paulistano foi o primeiro técnico tricampeão brasileiro. Ele conquistou o campeonato nacional com o Inter, em 1975 e 1976, e com o São Paulo, em 1977.