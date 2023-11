Estevão, joia das categorias de base do Palmeiras brilhou na vitória brasileira sobre o Equador, válida pelas oitavas de final do Mundial sub-17, disputado na Indonésia. O meia-atacante marcou dois gols no triunfo do País sobre os equatorianos por 3 a 1 e garantiu a seleção nas quartas de final do torneio, para enfrentar o vencedor de Argentina x Venezuela.