Depois da derrota sofrida no Maracanã pelas Eliminatórias, o Brasil terá uma oportunidade de revanche contra a Argentina na base. Nesta sexta-feira (24), às 9h (de Brasília), as duas seleções se enfrentarão pelas quartas de final do Mundial Sub-17, disputado na Indonésia. Quem passar enfrentará na semifinal o vencedor do duelo entre Alemanha e Espanha.