O técnico Dorival Júnior terá um São Paulo reforçado diante do Fluminense, quarta-feira, no Maracanã, em jogo adiado da 32ª rodada do Brasileirão por causa da final da Libertadores. Nesta segunda-feira, o treinador contou com o retorno de Pablo Maia e Beraldo, que estavam em fase de treinos na seleção olímpica.