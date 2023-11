O Arsenal segue na perseguição direta ao Manchester City pela liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado (11), jogando dentro de casa, o time de Mikel Arteta venceu o Burnley por 3 a 1 e se recuperou na competição. Também pela 12ª rodada, o Manchester United bateu o Luton por 1 a 0 no Old Trafford e se aproximou da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.