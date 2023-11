As questões de violações dos direitos humanos levantadas antes e durante a realização da Copa do Mundo do Catar, no ano passado, não saíram do debate público e, um ano depois do torneio, ainda geram cobranças de grupos como a Anistia Internacional, que, nesta quinta-feira (16), pressionou o governo catariano e a Fifa. A entidade pede o cumprimento das ações de apoio aos imigrantes que trabalharam nas obras de infraestrutura do Mundial.