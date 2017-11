Marcelo Casagrande / Agência RBS

Depois de uma impressionante galopada no início da Série B, o Juventude arrefeceu o trote e foi amansando no pasto. Ou no gramado, o que vem a dar quase na mesma coisa. Agora, com novo jóquei, por assim dizer, retomou a disparada. Pode ser e tudo indica que seja muito tarde, pois deixou alguns pontos preciosos para trás. E pontos "ganháveis", os quais a essa altura, se conseguidos, ainda o botariam na lista dos pretendentes ao ascenso. Mas, a hesitação no embalo foi cruel e determinante para marcar passo.

Entretanto, há atuações e vitórias como essa contra o Ceará, um ocupante do topo da tabela e que recentemente venceu o Internacional dentro do Beira-Rio. O Juventude mostrou para si mesmo e para quem quisesse ver que tinha bala na agulha para aspirar a uma colocação melhor.

Infelizmente, não vai ser possível alcançar o G4, embora Antonio Carlos Zago, que é gente da casa, como ex-grande capitão e como treinador de sucesso, procure manter o grupo mobilizado, mesmo sabendo de todas as dificuldades, a começar pelas matemáticas. Mas, ele não pensa em jogar a toalha sem mais e nem menos.

O que precisa ser analisado pela torcida brasileira e, em particular pela gaúcha, é que o Juventude, retornando à Série B, mostrou toda a sua grandeza. Não se encolheu por ter sido um intruso. Um reiniciante. E essa análise, sendo criteriosa, vai identificar um clube que se projetou com afirmação e respeito no mapa do futebol nacional.