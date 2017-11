O atacante Gabriel Barbosa , do Benfica, está enfrentando dificuldades para conseguir apresentar um bom futebol em Portugal. Com apenas um gol marcado, o brasileiro está buscando o seu espaço entre os titulares para garantir uma sequência de jogos, porém, para o técnico Ruy Vitória, Gabigol terá que se superar ainda mais para conseguir essas oportunidades.

Apesar disso, o treinador português elogiou a postura do jogador nos treinamentos e relacionamento diário com os companheiro de time.

- É um jogador que tem tido um relacionamento, uma atitude no treino e no processo de integração com os companheiros que tem me agradado. Às vezes, é questão de oportunidade. Mas do ponto de vista comportamental e da postura, nada a dizer, muito pelo contrário. Elogiou o treinador.