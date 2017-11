Logo mais, com uma vantagem oceânica, o Grêmio recebe o equatoriano Barcelona, num jogo que vai servir para carimbar a vaga na final da Libertadores.

Com força máxima, concentrado na tarefa, o time do técnico Renato Portaluppi tem tudo para dar conta do recado, fazer outra vitória e transformar o estádio, pintado de azul, em festa completa.