Jefferson Botega / Agencia RBS

Logo mais, outra vez no Beira-Rio certamente pintado de vermelho, o Inter enfrenta o ameaçado CRB, com todas as chances de fazer mais uma vitória, ficar ainda mais perto de garantir o que já é certo: a volta para a elite em 2018.

Dentro de casa, com as voltas de Cláudio Winck, Dourado e, acima de tudo, Leandro Damião, fica fácil imaginar que o Colorado possa render mais e voltar a provar que sobra na turma.

ALÍVIO _ Fim da novela.

Quando parecia muito pouco provável, Grêmio e Luan acharam o denominador comum e bateram o martelo na renovação de contrato até 2020. Agora, existe a certeza de que, em caso de uma negociação, vai render um cheque bem gordo ao clube.

Com um salário maior, situação resolvida, o camisa 7, dono da bola mais redonda da Arena, tem ainda mais motivos para comemorar a temporada.

BOBEIRA _ Não cabe lamentações.

Após fazer 3 a 1 num jogo decisivo, o Fluminense deu chance ao azar, recuou demais, entregou o empate ao Flamengo e mostrou que ainda é um time inexperiente.

Pela atuação, entretanto, a equipe do técnico Abel Braga deixou a nítida impressão de que vai atingir o grande objetivo do ano: escapar do pior no Brasileirão.

CHANCE _ É agora ou nunca.

Cinco pontos atrás, o Palmeiras joga todas as suas fichas no clássico contra o Corinthians.

Se ganhar, o Verdão volta a sonhar com o título que já esteve muito mais perdido. No entanto, se deixar de somar os três pontos, pode esquecer o caneco do Brasileirão.

Perguntinha

O Inter vai sentir falta de Pottker?