André Ávila / Agencia RBS

Desta vez foi de virada.

Após um primeiro tempo morninho, o Grêmio levou um gol do Flamengo e provocou a reação de boa parte da torcida, que pedia mudanças no time.

Então, o técnico Renato Portaluppi meteu a mão na massa, colocou Everton em campo e tudo se transformou. O Grêmio fez 3 a 2, somou três pontos, subiu na tabela e aumentou a esperança para decidir a Libertadores.

ANSIEDADE _ Já passou da hora.

Logo mais, muito longe de casa, o Inter, líder, melhor do que a turma, mas jogando muito menos do que deveria, visita o ameaçado Luverdense, quando tem a chance de acalmar a ansiedade do seu povo, voltar a fazer mais três pontos e ficar quase garantido, matematicamente, na elite.

Ninguém discute o favoritismo do Colorado, a maior qualidade, mas a tão esperada vitória, o fim da desconfiança, só vai acontecer com um futebol mais produtivo do que tem feito.

SOFRIMENTO _ Complicou e muito.

Fora de casa, o Brasil-Pel, outra vez, beijou a lona, agora para o Figueirense, fechou a rodada com preocupantes 39 pontos e, pelo jeito, vai sofrer muito para escapar do pior.

Mais do que nunca, o Xavante está na obrigação de fazer valer o caldeirão do Bento Freitas e dar um jeito de salvar o ano com urgência.

FANTASMA _ Pintou o fantasma.

Verdade que a missão é complicada, mas a merecida vitória sobre o Atlético-MG coloca o Santos com chance de agarrar o caneco do Brasileirão.

Se Corinthians e Palmeiras não abrirem o olho, a festa pode acontecer na Vila Belmiro.

Perguntinha

Everton não merece virar titular?