O Gol Contra #6 encontrou uma solução bem-humorada para a irritação de D'Alessandro após a derrota do Inter contra o Ceará no Beira-Rio. Além disso, o volante Charles foi o primeiro jogador a mandar bem no "Soletrando da Bola". Será que a Fifa já ficou sabendo? Porque até a última semana ela não sabia que o Grêmio tinha sido campeão mundial.

O Gol Contra é um programa que relembra os fatos esportivos da semana de uma maneira bem-humorada. Os episódios são postados sempre às quartas, às 15h.

Torcedor do Fenerbahce quebra TV após gol perdido e uma equipe teve de arrombar um cadeado para transmitir um jogo do Inter. Assista!





Atacante Éverton, do Grêmio, pode virar ator? E o quadro Soletrando da Bola é batizado com participação de Leandro Damião. Assista!





Ernando, do Inter, virou vítima do Soletrando da Bola; e conheça o novo comentarista de arbitragem do Gol Contra. Assista!





Provamos que as redes sociais de Neymar eram muito melhores antes da fama internacional do craque do PSG. Assista!





