Bruno Silva está em um grande momento no Botafogo Apu Gomes / AFP

Já não é mais segredo que o Cruzeiro está interessado no volante Bruno Silva. Na tarde desta quarta-feira, o meio-campista reforçou o interesse do time Celeste e até foi além: admitiu que a equipe mineira já procurou o seu empresário, Carlinhos Sabiá. Apesar disso, ele lembrou que tem contrato com o Glorioso e mostrou-se feliz no Rio.



– Carlinhos Sabiá, o meu empresário, é quem está cuidando disso. Ele teve uma conversa, mas não tem nada de concreto ainda. O Itair (Machado, novo vice-presidente de Futebol do Cruzeiro) conversou com o Carlinhos Sabiá e demonstrou interesse. Eu fico feliz. Sou daqui de Minas e sei da grandeza do Cruzeiro. Fico feliz pelo reconhecimento do meu trabalho e pelo interesse. Tenho contrato com o Botafogo e estou feliz e focado nesses sete jogos para colocar o time na Libertadores – afirmou o volante, em entrevista à TV Alterosa



Bruno Silva chegou ao Botafogo no início de 2016 para suprir a saída de Willian Arão, que se transferiu para o rival Flamengo. O volante tem contrato com o Glorioso até o fim de 2018 e multa rescisória de R$ 20 milhões, o que o Botafogo vê como um forte aliado para permanência do atleta de 31 anos. Os rumores de sua ida para a Raposa cresceram ainda mais há três semanas, quando o lateral Diogo Barbosa, do time celeste, e ex-Botafogo, comentou 'vem ser feliz em Belo Horizonte' numa publicação do jogador alvinegro. O comentário de Diogo, no Instagram, porém, era um convite para passar um final de semana na capital mineira.