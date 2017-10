Todd Frazier foi decisivo na primeira vitória do Yankees na ALCS Mike Stobe / Getty Images/AFP

O New York Yankees venceu o jogo 3 da final da Liga Americana (ALCS) da Major League Baseball (MLB) na noite de segunda-feira (16). Com a vitória por 8 a 1, o Yankees, que jogou em casa, diminuiu a vantagem do Astros na série melhor de sete partidas para 2 a 1. Quem vencer a ALCS garante uma das vagas na World Series.

O jogo começou com as duas equipes bem no montinho. Na primeira entrada, os arremessadores — Charlie Morton pelo Astros e CC Sabathia pelo Yankees — anularam os ataques adversários. No entanto, na parte baixa da segunda entrada, o time de Nova York abriu o placar. Todd Frazier castigou Morton, rebatendo um home run de três corridas, impulsionando também Starlin Castro e Aaron Hicks: 3 a 0 para o time da casa. Nos arremessos pelo Yankees, Sabathia seguia consistente, sem ceder corridas para o lineup do Astros. Na quarta entrada, os rebatedores do Yankees voltaram a punir Morton. Chase Headley rebateu uma single, impulsionando Greg Bird. Após ceder uma base por bolas a Brett Gardner, Morton deixou o jogo, dando lugar a Will Harris.

Mudou o arremessador, mas não mudou o drama do Astros. Aproveitando um arremesso selvagem de Harris, Frazier chegou ao home plate: 5 a 0 para o Yankees. No mesmo inning, que parecia interminável para o time visitante, Aaron Judge rebateu um home run com dois jogadores em base — Chase Headley e Gardner —, aumentando a vantagem para os anfitriões: 8 a 0.

Na quinta entrada, Collin McHugh entrou no montinho pelo Astros. Com a entrada de McHugh, o time visitante conseguiu se estabilizar na defesa, controlando o lineup do Yankees. Nos arremessos pelo time da casa, Sabathia seguia sem ceder corridas, sendo substituído apenas na sétima entrada por Adam Warren, que seguiu impedindo corridas dos adversários. McHugh arremessou até a última entrada pelo Astros.

No nono e último inning, Joe Girardi colocou Dellin Betances no lugar de Warren. O novo arremessador deu esperanças ao Astros, deixando dois jogadores chegarem em base. Girardi retirou Betances e colocou Tommy Kahnle no montinho. Kahnle deixou o Astros lotar as bases após ceder uma rebatida simples a Cameron Maybin. Com todas as bases ocupadas, Alex Bregman conseguiu um walk, impulsionando Marwin Gonzales ao home plate: 8 a 1 para o Yankees. Mas as chances do time visitante obter um milagre acabaram quando José Altuve rebateu fraco para o campo interno, facilitando uma queimada dupla para a defesa do Yankees. Fim de jogo.