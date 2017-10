Bagé In Concert busca o bicampeonato no GP Bento Gonçalves Marcos Nagelstein / Agência Preview,Divulgação

O grande fim de semana do turfe gaúcho chegou. Neste sábado, às 19h15min, está prevista a largada para a 109ª edição do Grande Prêmio Bento Gonçalves, a mais importante e tradicional prova do Estado.

Dez cavalos vão alinhar no partidor da pista de areia do Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre, em busca da premiação de R$ 50 mil (mais R$ 15 mil de bônus) na corrida de 2.400 metros.

E que tal acompanhar a programação no Jockey Club do Rio Grande do Sul (são nove páreos no total, a partir das 13h45min) e apostar com as dicas de um especialista no assunto?

Comentarista de futebol da Rádio Gaúcha e colunista do Diário Gaúcho, Adroaldo Guerra Filho aponta três cavalos entre os favoritos do Bento Gonçalves. Com a autoridade de quem foi setorista de turfe por duas décadas e frequenta o Cristal toda semana, Guerrinha acredita que a vitória não deve fugir de três concorrentes: o atual campeão, Bagé in Concert, o uruguaio Mi Centinela e o novato Nadador Lô.

Em busca do bicampeonato

Talvez até não seja o mais apostado, mas Bagé In Concert, um castanho gaúcho, que pesa pouco mais de 453 quilos, tem muita chance de conseguir o que poucos conseguiram na história do GP Bento Gonçalves: o bicampeonato.

Em 2016, com os seus três anos, ele surpreendeu os mais experientes, com uma atuação de luxo. Largou bem, acompanhou de perto os ligeiros, no meio da curva assumiu a ponta e, depois, conservou a vantagem até o disco.

Neste sábado, quando enfrenta nove adversários, o filho de Silver Train e Icy Welcome vai entrar na pista com 58 quilos no lombo, o peso de W.P. Silva, o mesmo jóquei da sua maior vitória e, segundo os plantonistas de treino, com o fôlego na mais perfeita ordem.

Seu estilo de correr ainda é o mesmo: gosta de atuar no bloco da frente, perto daqueles que lideram o páreo, para uma arrancada final e fulminante a partir dos 800 metros finais, quando tudo começa a se decidir.

Por conhecer melhor a pista do que a seu box, onde come e dorme, Bagé In Concert é, sem dúvida, o nome a ser batido nos 2.400 metros da maior prova do Jockey Club do Rio Grande do Sul e de abocanhar para o seu proprietário, o Stud Miguel Ávila, a quantia nada desprezível de R$ 50 mil.

Uruguaio corredor

Mi Centinela é uma das principais apostas de vitória no páreo deste sábado Marcos Nagelstein / Agência Preview,Divulgação

Muitas das pessoas que assistem aos treinos, passam dias e noites dentro da Vila Hípica, também conhecida como o condomínio dos animais, apostam que o título de campeão do GP Bento Gonçalves vai ficar com o uruguaio Mi Centinela.

Dono de mais de 480 quilos bem distribuídos, este tordilho de cinco anos, filho de Capitano Corelli e Bem Minha, ganhou fama e respeito a partir de sua vitória no Derby, a prova mais importante para corredores de três anos, disputada no Hipódromo de Maroñas.

O defensor do Stud Duplo Ouro, que também tem como característica correr no meio do lote durante a parte inicial do percurso, no aguardo da reta final para sua atropelada, tem duas desvantagens em relação aos seus principais adversários: o desconhecimento da pista de areia do Cristal e o fato de descolar a sobrecarga de 61 quilos em percurso tão alentado.



O menino atrevido

O novato Nadador Lô se adapta como poucos à pista de areia do Hipódromo do Cristal Jefferson Bernardes / Agência Preview,Divulgação

Além dos dois mais velhos, o GP Bento Gonçalves tem outro candidato forte, que atende pelo nome de Nadador Lô. Líder indiscutível da sua geração, ganhador de seis corridas em oito atuações, o filho de Crimson Tide e Yes Grêmio, que pertence ao Stud Casablanca, conhece e se adapta na pista de areia do Cristal como poucos.

É o chamado cavalo voluntarioso, que gosta de acompanhar de perto os mais ligeiros e liquidar a situação bem antes da entrada da reta.

Será um verdadeiro teste de fogo para este castanho de quase 450 quilos, que vai disputar a prova mais importante do Jockey Club do Rio Grande do Sul com apenas 52 quilos do jóquei M.B. Souza, um detalhe que pode ser decisivo no longo percurso e proporcionar a maior vitória de sua curta campanha nas pistas.

A PROVA

GP Bento Gonçalves – 19h15min

1 Euquemando M.Gonçalves (RJ) 59

2 Mi Centinela** C.A.Vigil (URU) 61

3 Leão de Prata* L.Henrique (RJ) 59

4 Liberado L.S.Machado (RJ) 61

5 Bagé In Concert W.P.Silva (SP) 59

6 Jovem D'Alessandro H.Fernandes (RJ) 61

7 Public Job L.Costa 52

8 Nadador Lô M.B.Souza 52

9 Life Style*** N.Cunha (SP) 61

10 Ilustre Senador A.L.Silva (SP) 59

* Favorito ** Inimigo *** 3ª Força

HORÁRIO

Com nove páreos, o evento começa às 13h45min deste sábado. Última prova da programação, o GP Bento Gonçalves está previsto para as 19h45min.

INGRESSOS

A entrada é franca. Para quem for de carro, há estacionamento ao custo de R$ 20.