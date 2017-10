Josh Hedges / Zuffa LLC

Khabib Nurmagomedov ainda não sabe quando será seu retorno ao UFC, mas o astro russo do MMA sabe muito bem o que pretende ver acontecendo quando voltar ao octógono mais famoso do mundo. Diferentemente do esperado, ele não quer encarar Conor McGregor, campeão absoluto dos leves. Sua ideia é fazer um duelo com Tony Ferguson antes.

Em participação no programa The MMA Hour, Nurmagomedov declarou que gostaria de ver uma trilogia entre Conor McGregor e Nate Diaz acontecendo, enquanto enfrentaria Ferguson pelo título interino no fim do ano.

— Temos quase 12, 11 semanas até o UFC 219 (dia 30 de dezembro). Agora é o começo de um momento importante na minha vida. Espero que o UFC me dê uma luta pelo título. No fim do ano, quero recuperar tudo. Atenção, cinturões. Quero tudo. Quero consertar tudo. E vamos ver o que acontece. Mas primeiro de tudo, acho que o UFC tem de fazer a luta entre Conor e Nate Diaz, e depois eu e Tony (...) Eu e Tony seria uma luta muito mais empolgante e seria pelo cinturão oficial. Na minha opinião, Tony é o verdadeiro campeão — explicou o atleta russo.