CHRISTOPHE SIMON / AFP

O Paris Saint-Germain vive um grande momento. Líder do Campeonato Francês e com 100% de aproveitamento na Champions League, a equipe francesa começa a se tornar uma das grandes potências da temporada. Após muito investimento com as contratações de Kylian Mbappé e Neymar, além das confusões que aconteceram no começo da competição nacional entre Neymar e Cavani, parece que Unai Emery começa a colher os frutos do seu bom plantel e da boa relação entre os recém contratados pelo time parisiense.

Aos 25 anos, Neymar é considerado um jogador experiente, principalmente pela bagagem que teve ao lado de Messi e companhia no Barcelona. Por isso, quer aproveitar o que aprendeu para ajudar o jovem francês de 18 anos.

-Ele é um garoto de ouro, faz muitas coisas boas e é um grande jogador. Ele tem todas as qualidades para se tornar um dos jogadores mais importantes no mundo do futebol. Torço muito por ele. Vou ajudá-lo da melhor jeito que puder. Espero fazer por ele, o que Messi fez por mim no Barcelona. Disse o jogador em entrevista aos canais Esporte Interativo.

Líder do Grupo B da Liga dos Campeões, com 100% de aproveitamento, sem sofrer nenhum gol e com o melhor ataque da competição, o PSG busca do título inédito da Europa. Com o trio de ataque afiado, principalmente com a dupla Mbappé e Neymar, que juntos somam 13 gols e 12 assistências nesta temporada, combinado com os 12 gols e duas assistências de Cavani, os torcedores parisienses começam a acreditar que isso realmente é possível.

Neste fim de semana, o PSG enfrenta o Olympique de Marseille, às 17h (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Francês.