Rafael Nadal recebeu, nesta quinta-feira, a condecoração Los Leones apresentada pelo El Español, um dos maiores jornais da Espanha , e posou com jogadores do Real Madri como o brasileiro Marcelo, Sergio Ramos e o técnico Zinedine Zidane.

O evento aconteceu no Teatro Real, em Madri, na capital espanhola. Ex-presidente do Real Madrid, Florentino Pérez foi reconhecido por sua conduta no clube.