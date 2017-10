O espanhol Rafael Nadal, número 1 do mundo, anunciou nesta terça-feira (17) que não vai participar do torneio da Basileia, entre os dias 21 e 29 de outubro, por conta de dores no joelho.

— Tristemente tenho que dizer que não vou participar do torneio da Basileia, após ver meu médico na Espanha no retorno de Shanghai — anunciou Nadal em mensagem no Facebook. — Tenho carga de estresse no joelho, problema que já tinha durante o torneio de Shanghai. Aconselhado por meu médico, vou tirar um tempo de descanso — acrescentou.