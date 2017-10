No dia em que a Fifa premia o melhor jogador do mundo ("The Best"), o jornal italiano "Tuttosport" divulgou, nesta segunda-feira, o tradicional prêmio de melhor jovem jogador do futebol europeu, intitulado de "Golden Boy". O vencedor da vez atende por Mbappé, do Paris Saint-Germain e de 18 anos, que superou Gabriel Jesus (Manchester City) e Dembélé (Barcelona).