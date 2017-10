Marco Favero / Diário Catarinense

Durante coletiva na manhã desta quinta-feira, o meia Marquinhos fez o torcedor do Avaí sorrir depois de revelar uma conversa com o presidente Francisco José Battistotti, que garantiu a renovação de contrato do jogador até o final de 2018. Bem-humorado, Marquinhos chegou a imitar a voz do mandatário ao mencionar a conversa, afirmando que o acordo está bem encaminhado, faltando apenas assinar.

_ Falta o azul no branco, a assinatura. A gente já conversou, tudo alinhavado, falta assinar o contrato. Como ele diz: “é no fio do bigode” (imitando a voz do presidente do clube), mas quem sou eu para duvidar dele. Tudo o que ele me prometeu, ele cumpriu. Deve acontecer nos próximos dias (a assinatura). Meu pensamento é no Grêmio. Com a assinatura fica mais tranquilo, não tenho porque duvidar do presidente _ declarou.

Fora do time titular durante boa parte da temporada, Marquinhos retornou à equipe principal apenas nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Apesar do período no banco, ele afirma não ter desanimado e garantiu respeito às escolhas do técnico Claudinei Oliveira.

_ Esperei, não desanimei, treinei bem e esperei o espaço. Entrei durante as partidas e mantive a regularidade. Quando me foi dada a oportunidade, aproveitei. Nunca me considerei reserva, acredito que todo jogador tem que se considerar importante, independente de jogar 15, 20 minutos, jogo inteiro, meio tempo. Eu não podia ser injusto, porque a equipe vinha conquistando os resultados. Tem que respeitar o momento do companheiro e a opção do treinador.

A expectativa é de que Marquinhos volte aos gramados no próximo domingo, quando o Avaí enfrenta o Grêmio na Ressacada, às 19h. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.