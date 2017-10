PAUL ELLIS / AFP

Horas antes do confronto entre Manchester City e Wolverhampton, pela Copa da Liga Inglesa, o clube azul divulgou uma entrevista com Gabriel Jesus em seu site oficial. Com oito gols em 12 jogos nesta temporada, o atacante brasileiro citou o pior momento de sua carreira, além de rasgar o companheiro de ataque Sergio Agüero e o treinador Pep Guardiola de elogios.

– Eu acho que o pior momento da minha carreira até aqui foi a lesão que eu tive. Mas isso não me derrubou. Eu tive o apoio de todos, da minha família, de todos no Manchester City. Isso me ajudou muito a superar a lesão – comentou.

Gabriel Jesus chegou ao City no início do ano e, após brilhar no Palmeiras e na Seleção Brasileira, teve a citada lesão no pé direito – em fevereiro. O fato é que, desde que desembarcou em Manchester, já são 15 bolas na rede em 23 partidas. Em seu começo, chegou a ser opção ao invés do astro Sergio Agüero, o que, segundo o próprio, nunca afetou na relação entre ambos.

– Eu me dou muito bem com o Sergio, ele é um cara incrível. Nós ajudamos um ao outro, e isso ajuda o Manchester City. Todos nós sabemos que tipo de jogador ele é, é uma pessoa fantástica e eu sou fã dele. É muito bom jogar com ele. Quando você tem um bom relacionamento fora de campo, é mais fácil trazer isso para o gramado – salientou Jesus.

Por fim, a joia de 20 anos frisou a importância de Pep Guardiola, em sua segunda temporada à frente dos Citizens. O camisa 33 também destacou o lado pessoal do badalado comandante espanhol.

– Pep é um vencedor. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de ser treinado por um grande treinador e uma grande pessoa. Sou muito orgulhoso de fazer parte desse time, e ele pode me ensinar um monte de coisas.