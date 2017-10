Convocado para a Seleção Brasileira por Tite, o atacante Gabriel Jesus vive grande fase no Manchester City. Artilheiro do time ao lado Sergio Agüero, o futebol do camisa 9 brasileiro tem chamado a atenção na Inglaterra e recebido grandes elogios da imprensa local.

— Está distante, tenho que trabalhar bastante para chegar lá. Jogadores de qualidade indiscutível não estão na lista, então é algo difícil. Não jogo pensando em ser o melhor do mundo, apenas com vontade de crescer e fazer minha história. Nesse ano, acho que o Neymar não leva, mas vou torcer muito por ele. Acho que o Cristiano Ronaldo leva esse ano.

Se na Seleção Gabriel trabalha com Tite, no Manchester City está sob o comando de outro grande treinador: Pep Guardiola. O atacante revelou qual fundamento vem treinando no clube e que as demandas do técnico extrapolam o campo: todos tem que fazer aula de inglês.