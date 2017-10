Jovem D'Alessandro é um dos 10 cavalos inscritos para a principal competição do turfe gaúcho, neste sábado, no Cristal Jefferson Bernardes / Agência Preview,Divulgação

Os colorados têm bons motivos para torcer por um cavalo em especial no GP Bento Gonçalves. Fardado com o número 6, Jovem D'Alessandro tentará surpreender os grandes favoritos do principal prêmio do turfe gaúcho.

O nome, claro, é uma homenagem ao principal ídolo do Inter. O proprietário, Luiz Henrique Flores dos Santos, conta que desembolsou R$ 45 mil pelo puro-sangue inglês no leilão de um Haras que, em 2012, registrava os potros começando sempre com a letra "J" – daí a explicação da alcunha "Jovem".

Segundo Santos, Jovem D'Alessandro é um dos recordistas na distância de 1.600 metros, com a marca de 1min41s9. Já soma 10 vitórias na carreira, oito no Hipódromo do Cristal e duas na Gávea, no Jockey Club Brasileiro, no Rio. É de lá, por sinal, que virá Henderson Fernandes, o jóquei responsável pela condução do cavalo no Bento Gonçalves.

Também dono de um spitz alemão chamado de D'Alessandro, Santos acredita que o cavalo tem chances no páreo de hoje, embora não figure entre os favoritos.

– Jovem D'Alessandro gosta de correr atrás e depois atropelar na chegada. Todo mundo torce por ele no Cristal – afirma.

Em caso de vitória, o proprietário do cavalo já faz planos de convidar o camisa 10 do Inter para visitar a cocheira e conhecer o campeão.

A PROVA

GP Bento Gonçalves – 19h15min

1 Euquemando M.Gonçalves (RJ) 59

2 Mi Centinela** C.A.Vigil (URU) 61

3 Leão de Prata* L.Henrique (RJ) 59

4 Liberado L.S.Machado (RJ) 61

5 Bagé In Concert W.P.Silva (SP) 59

6 Jovem D'Alessandro H.Fernandes (RJ) 61

7 Public Job L.Costa 52

8 Nadador Lô M.B.Souza 52

9 Life Style*** N.Cunha (SP) 61

10 Ilustre Senador A.L.Silva (SP) 59

* Favorito ** Inimigo *** 3ª Força

HORÁRIO

Com nove páreos, o evento começa às 13h45min deste sábado. Última prova da programação, o GP Bento Gonçalves está previsto para as 19h45min.

INGRESSOS

A entrada é franca. Para quem for de carro, há estacionamento ao custo de R$ 20.

LOCAL

Hipódromo do Cristal, no Jockey Club do Rio Grande do Sul, na Avenida Diário de Notícias, 750, em Porto Alegre.