O goleiro Bruno Fernandes sofreu na noite desta quarta-feira (25) uma derrota judicial. Segundo informações do G1, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) negou o recurso solicitado pelos seus advogados no qual pediam a revisão da redução sua pena . Bruno é acusado de envolvimento na morte de Eliza Samudio.

Os advogados de Bruno tinham apresentado um embargo da declaração, afirmando que houve três omissões no acórdão e exigindo uma redução de pena mais expressiva. Em 27 de setembro, a pena do goleiro foi reduzida de 22 anos e três meses de prisão para 20 anos e nove meses de prisão.

No entanto, a turma julgadora, composta por três desembargadores, negou o recurso dos advogados de Bruno. Aos seus olhos, não houve omissão do processo.

Entenda o caso

Preso desde 7 de julho de 2010 sob acusação de de envolvimento no desaparecimento da modelo Eliza Samudio, Bruno foi julgado em 8 de março de 2013. O goleiro recebeu a pena de 22 anos e três meses de prisão por sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da modelo. Além disto, foi configurado sequestro e cárcere privado do filho Bruninho, de quem não tinha reconhecido a paternidade.

Mesmo sendo condenado, Bruno ficou preso enquanto aguardava o julgamento do recurso da defesa ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG). Em fevereiro de 2017, o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, chegou a determinar sua soltura .

Após deixar a cadeia, o goleiro foi contratado pelo Boa, em acerto que rendeu a saída de patrocinadores do clube. Sua trajetória durou cinco partidas no Hexagonal Final do Módulo II do Campeonato Mineiro. Porém, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, solicitou ao Supremo Tribunal a revogação do habeas corpus.