O Corinthians respira mais tranquilamente em relação a outros momentos do ano. Décimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, o time paulista vê quase zerado o risco de rebaixamento. Ainda assim, a tônica é evitar falar sobre o próximo ano, sob argumento de que é preciso garantir 100% a permanência na Série A.