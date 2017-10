LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC,Divulgação

Enquanto o Fluminense treina de olho no Flamengo, o técnico Abel Braga e a torcida tricolor foram homenageados para todo o planeta durante o prêmio "The Best", da Fifa. A cerimônia lembrou os momentos mais emocionantes do futebol mundial e o drama do treinador, que perdeu o filho de apenas 20 anos, foi passado no telão. O Fluminense agradeceu logo em seguida nas redes sociais.

João Pedro Braga, filho mais novo do treinador, morreu no dia 29 de julho deste ano em acidente doméstico. A diretoria do clube deixou o pai à vontade para decidir quando voltaria aos trabalhos.

A torcida do Fluminense fez grande homenagem na data, e arrancou lágrimas do treinador. No jogo seguinte, contra o Sport, na Ilha do Retiro, os torcedores rubro-negros também cantaram o nome de Abel.