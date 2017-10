Após a divisão da McLaren-Honda, espera-se que o espanhol fique na equipe britânica que usará os motores Renault no próximo ano . Mas o prazo para declarar sua decisão, em setembro, expirou há bastante tempo. O jornal espanhol ‘El Mundo Deportivo’ citou Alonso:

– Ainda não há nada decidido. Então, vamos aguardar. Continuo tendo todas as opções abertas.

O jornal afirmou que Alonso, que correu a Indy 500 este ano e que esteve vinculado tanto com Le Mans quanto com as 24 Horas de Daytona para 2018, ainda fala sobre “outras categorias” sendo uma real opção.