Quando perguntado sobre essa acusação, Bernie Ecclestone (ex-presidente e CEO da Formula One Management e da Formula One Administration), admitiu:

- Ajudar a Ferrari sempre foi a coisa mais inteligente a se fazer. Sempre foi feito através dos regulamentos técnicos. As equipes são importantes para a F-1, mas a Ferrari é mais do que isso. Muitas coisas foram feitas ao longo dos anos que ajudaram a Ferrari a vencer.

- Mas, certamente, em algum momento, eles ajudaram com este motor. É o mesmo para a Mercedes e para as outras – uma vitória no campeonato mundial contra a Ferrari sempre vale mais. Se a Mercedes decidiu transferir tecnologia para Maranello, eu disse que foi uma boa jogada. O que é certo é que esta situação amistosa entre as duas equipes é a melhor coisa para a Mercedes. Isso significa que a Red Bull não tinha os motores mais poderosos e a Ferrari era competitiva o suficiente para ser um rival com chances de vencer - acrescentou Ecclestone.

- No momento crucial, Ross Brawn estava no grupo do motor decidindo as regras e sabia exatamente o que estava acontecendo. Não porque ele era um bom engenheiro, mas porque estava com a Ferrari. Então ele foi a Mercedes e pegou essa informação com ele - prosseguiu Ecclestone, que não gostou das apresentações de pilotos ao estilo Indy 500 organizadas há uma semana pelos novos proprietários da F1, a Liberty Media, para Austin.