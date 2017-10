O atacante Diego Tardelli foi o grande nome do Shandong Luneng nesta sexta-feira. O brasileiro fez um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre o Liaoning FC, pela 28ª rodada da Super Liga Chinesa.

O resultado coloca o Shandong Luneng na quarta colocação do Chinês, com 46 pontos, ainda com chances de disputar a Liga dos Campeões da Ásia. O Hebei Fortune, em terceiro, soma 49. Já o Liaoning tem 18, na lanterna da competição.