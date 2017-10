Ex-jogador da seleção da antiga Iugoslávia, Aleksandar é o irmão mais velho do falecido jogador de Drazen Petrović. Juntos, eles foram medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-1984. Ainda como atleta, o novo comandante do Brasil foi terceiro colocado nos mundiais de 1982 (Colômbia) e 1986 (Espanha).

Aleksandar Petrović abandonou a carreira de jogador em 1991 e assumiu o Cibona Zagreb, um dos mais tradicionais times da Europa. Quatro anos mais tarde passou a dirigir a seleção croata e conquistou o bronze no campeonato europeu. Depois, ele passou a trabalhar no basquete espanhol e retornou à seleção de seu país em 1999, permanecendo por dois anos.

Petrović voltou a dirigir clubes em 2001 e dez temporadas depois foi eleito o treinador do ano na Europa, quando comandava o croata KK Cedevita. Em março do ano passado foi mais uma vez nomeado treinador da seleção da Croácia e esteve nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Na primeira fase, sua equipe derrotou o Brasil (80 a 76) e terminou em primeiro no grupo B. Porém, nas quartas de final, os croatas perderam para a rival Sérvia e deram adeus às possibilidades de pódio. Neste ano, ele ainda comandou a seleção croata no Campeonato Europeu, sendo eliminado nas oitavas de final, pela Rússia.