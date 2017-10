Elsa / AFP

Após uma série cheia de viradas, o Houston Astros venceu a American League Championship Series (ALCS) da Major League Baseball (MLB) contra o New York Yankees, na noite de sábado (21) — madrugada de domingo no Brasil —, e garantiu vaga na World Series. Após empatar a série melhor de sete partidas na sexta-feira (20), a equipe do Texas, jogando em casa, despachou o Yankees, por 4 a 0, no jogo sete. Agora, o Astros vai disputar o almejado título da maior e mais importante liga de beisebol do mundo contra Los Angeles Dodgers. Essa é a primeira vez que o Astros fatura o título da ALCS — a equipe, fundada em 1962, passou a jogar nessa divisão em 2013.

O jogo decisivo da ALCS começou com um bom duelo de arremessadores. CC Sabathia, pelo Yankees, e Charlie Morton, defendendo o Astros, garantiram o 0 a 0 no placar até a metade da quarta entrada. Na parte baixa do inning, Evan Gattis deixou o Astros na frente do marcador ao anotar um home run contra Sabathia. Após ceder o home run, Sabathia entrou em declínio, cedendo um walk para Brian McCann e uma rebatida simples para Josh Reddick. A queda de desempenho do pitcher fez com que o manager do Yankees, Joe Girardi, colocasse Tommy Kahnle em seu lugar no montinho. Kahnle conseguiu sair ileso da entrada, forçando uma queimada dupla contra George Springer.

Mas o pesadelo do time visitante voltou no quinto inning. Jose Altuve conseguiu um home run contra Kahnle , aumentando a vantagem do time da casa para 2 a 0. Na sequência, Carlos Correa e Yuli Gurriel também castigaram Kahnle — ambos com rebatidas simples. Com dois companheiros de time em base, McCann conseguiu uma rebatida dupla para o campo direito, impulsionando Correa e Gurriel ao home plate. 4 a 0 para o Astros. No montinho pela equipe de Houston, Morton saiu do jogo na sexta entrada. O arremessador cedeu apenas duas rebatidas válidas e uma base por bolas, conseguindo cinco eliminações por strikeout. Em seu lugar, entrou Lance McCullers Jr. O pitcher entrou bem no jogo, anulando qualquer possibilidade do time visitante virar o placar.

Nos arremessos pelo Yankees, Adam Warren e David Robertson entraram no jogo após a fraca atuação de Kahnle. Ambos não cederam corridas para os rebatedores do Astros, mas o estrago já estava feito e o lineup dos visitantes não conseguiu superar McCullers Jr. nas últimas entradas da partida. Fim de papo. 4 a 0 para o Astros, que vai disputar o título de campeão da World Series 2017.

Decisão

Astros e Dodgers disputam o jogo um da World Series na próxima terça-feira (24), às 22h (horário de Brasília). O time que vencer quatro jogos da série melhor de sete partidas leva o caneco mais cobiçado no beisebol norte-americano. Essa é a primeira vez desde 1970 que duas equipes com mais de 100 vitórias na temporada regular se encontrarão na World Series. Naquele ano, Cincinnati Reds e Baltimore Orioles disputaram o título.

Como o Dodgers teve o melhor saldo entre vitórias e derrotas na temporada regular, os dois primeiros jogos da série e os dois últimos (se necessários) serão disputados em Los Angeles.