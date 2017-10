Com as eliminações de Atlântico, de Erechim, e da ACBF, de Carlos Barbosa, a equipe de Venâncio Aires é a única representante ainda viva na principal competição de futsal do Brasil.

Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 0 em casa, o time gaúcho tinha a vantagem do empate em Sorocaba para confirmar com a classificação.

Ainda no primeiro tempo, Rodrigo e Bruno marcaram para os donos da casa, e Sacon e Boni descontaram para os gaúchos, que com a derrota parcial precisariam vencer a prorrogação.

Rodrigo recolocou o time de Sorocaba em vantagem, aos 16. Na sequência, Sacon voltou a igualar o placar e Valdin, no minuto final, fez o sexto gol da equipe de Venâncio Aires. No desespero, os paulistas buscaram a virada com Falcão atuando como goleiro-linha, mas o time comando pelo técnico Fernando Malafaia resistiu à pressão e garantiu pelo segundo ano consecutivo a vaga entre as quatro melhores equipes da Liga.