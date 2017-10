Bruno Cantin / Atlético-MG

Antes da entrevista coletiva do Atlético-MG, realizada após o treino desta sexta-feira, o atacante Robinho foi homenageado pelos 100 jogos com a camisa alvinegra, completados na derrota por 3 a 2 para a Chapecoense. O presidente Daniel Nepomuceno entregou ao jogador uma placa comemorativa e a tradicional camisa com o número 100.

Com encerramento de contrato previsto para dezembro deste ano, foi inevitável o atacante comentar sobre o desejo de permanecer no clube na próxima temporada. Em meio a mudanças na diretoria do clube, Robinho avaliou até uma possível redução de salário para continuar no Galo.

_ Aceitaria (reduzir o salário), sim. Acho que, quando há interesse de ambas as partes, é só conversar. Não tem problema nenhum. O mais importante é estar feliz e estar fazendo o que gosta, que é jogar futebol _ afirmou.

Após receber a homenagens das mãos do presidente Daniel Nepomuceno, Robinho mencionou o carinho recebido e a intenção de seguir trabalhando no clube.

_ Com certeza (a ideia) é a de permanecer no clube. Fico muito feliz pela marca de 100 jogos, ainda mais num futebol tão competitivo como é o que a gente joga. Jogador da minha idade muitas vezes o pessoal questiona se vamos jogar todos os jogos. E eu, num curto espaço de tempo, já consegui os 100 jogos. Vou guardar com carinho a camisa, fazer um quadro _ disse.

Até agora, Robinho entrou em campo quatro vezes como titular, no comando de Oswaldo de Oliveira, e balançou as redes quatro vezes, marca que despertou o interesse do presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, que inclusive declarou publicamente que pretende contar com o atacante em 2018, caso ele aceite ganhar até R$ 200 mil, valor do teto salarial do clube.