Vice de administração do Inter admite estudos para ampliação do Beira-Rio

Marco Favero / Agencia RBS

O Inter estuda alternativas para ampliar a capacidade do estádio Beira-Rio. Ainda que sejam estudos preliminares, o Colorado entende que existe a necessidade de contemplar mais torcedores em sua casa.

A revelação foi feita por André Dalto, vice-presidente de administração do clube, ao canal "Vozes do Gigante" e confirmada pelo dirigente em entrevista à Zero Hora.

— A gente viu que tem um anseio da torcida de estudar a possibilidade de aumentar o estádio. Muito inicial, não tem nada de orçamento, operacional. Além de saber se realmente precisa. A gente não sabe se é algo viável. Se pegar a nossa média recente de público é 30 mil. Tem que ver se vale a pena e as condições. Ver como faria a reforma, se precisaria ficar sem jogar, mas estamos fazendo estudos — admitiu Dalto.

A ampliação seria no anel inferior, atrás dos dois gols e também nas laterais do gramado. A iniciativa é ligada ao fato do Inter ter 150 mil sócios e, em grandes jogos, muitos não conseguirem ingressos.

— É muito inicial mesmo. Temos 150 mil sócios e em jogos grandes os ingressos esgotam em questão de minutos. No Gre-Nal, por exemplo, foi em 20 minutos. Estamos vendo alternativas para tentar contemplar mais gente, vamos ver o que daria para fazer.